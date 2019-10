Gerente de marketing do jogo 'Gears 5' dá dicas de como se inserir no mercado de games

Já imaginou trabalhar com o desenvolvimento de videogames? O mercado pode parecer cada vez mais nichado, mas são casos como o de Felipe Almansa, gerente de marketing de produto da Xbox, que mostram como é possível. Em passagem pelo Brasil para a BGS 2019 (Brasil Game Show), o brasileiro contou sua trajetória profissional e apresentou um de seus trabalhos de maior sucesso: "Gears 5", lançado oficialmente em setembro deste ano.

"Sempre fui apaixonado por games. Quando tinha quatro anos, jogava Atari com o meu pai e tinha a curiosidade de saber como tudo era criado", explica Almansa. No entanto, não passava por sua cabeça, na época, que trabalhar com jogos era uma possibilidade.

Na graduação, ele estudou engenharia elétrica na USP (Universidade de São Paulo). Depois, seguiu para um mestrado em engenharia aeronáutica no ITA (Instituto Tecnológico de Aeronáutica) e trabalhou por cinco anos na fabricante Embraer.

Só quando Almansa viajou para realizar um MBA ("Master of Business Administration", grau da pós-graduação) nos Estados Unidos que sua vida profissional mudou de rumo. "Lá, tinha gente que trabalhava na indústria e, inclusive, no Xbox. Comecei a conversar com essas pessoas e ver uma oportunidade no marketing de jogos."

Posteriormente, ele foi chamado para uma entrevista na Microsoft e contratado como estagiário durante o MBA. "Lembro até hoje o dia em que me fizeram a oferta: eram 20h da noite em Seattle e, no Brasil, era madrugada. Liguei e acordei toda a minha família", comenta.

Ao fim do estágio, o marketeiro foi chamado mais uma vez para trabalhar na empresa, onde continua até hoje. "Era um sonho de criança, tão distante que nem passava pela minha cabeça."

Para os aspirantes ao mercado, o gerente dá dicas de como se inserir: "Eu sempre penso na minha carreira a longo prazo, o que quero daqui 10 anos. Assim, entendo o que preciso fazer hoje para chegar lá. Óbvio que o caminho pode mudar, mas já é um primeiro passo".

Almansa afirma que um de seus diferenciais foi o conhecimento da língua inglesa, bem como suas experiências acadêmicas e profissionais. Ele é um exemplo de que nunca é tarde para mudar de área para trabalhar com aquilo que gosta. "Trabalho em marketing e tive experiências em engenharia, mas sempre consigo trazer conceitos que aprendi nessa trajetória."

"Networking é outra coisa importante. Não só para conhecer as pessoas e vice versa, mas no sentido de conversar com alguém que faz aquilo que você gostaria de fazer e ver se é realmente o que quer", diz. Por fim, vale ressaltar: "Jogar também é bem importante!".