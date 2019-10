Dia das Crianças: Rede de galerias faz desafio de reprodução da 'Mona Lisa', de Da Vinci

A rede de galerias Urban Arts resolveu promover uma ação especial no fim de semana do Dia das Crianças trazendo à tona um dos maiores artistas da história: Leonardo Da Vinci.

A criançada vai ser desafiada a reproduzir um dos maiores quadros do pintor, a "Mona Lisa". Elas receberão uma impressão da obra e as canetinhas que possam realizar a atividade.

De acordo com o sócio da Urban Arts, Gustavo Guedes, o evento é uma forma de incentivar o gosto artístico dos pequenos. “Quem sabe durante as oficinas, as crianças criem apreço pela arte e tenhamos futuros artistas”, diz o executivo.

As unidades que receberão o evento infantil serão a Oscar Freire e a Flagship. Na primeira, ocorre no dia 13 de outubro, enquanto na segunda será no dia 19 do mesmo mês.

Serviço

Galeria Oscar Freire

Local: Rua Oscar Freire, 156 – Jardins | São Paulo, SP

Data: 13 de outubro, das 15h às 18h

Gratuito.

Galeria Flagship

Local: Alameda Gabriel Monteiro da Silva, 1984 – Jardim América | São Paulo, SP

Data: 19 de outubro, das 15h às 18h

Gratuito.