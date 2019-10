Cinema em São Paulo fará sessão 'pet-friendly' de Malévola 2 no próximo sábado

Com estreia confirmada para outubro, o filme Malévola – Dona do Mal reconta a história de A Bela Adormecida pelo ponto de vista da vilã e explora o complexo relacionamento entre a fada com chifres e a rainha. A continuação do longa responde alguns mistérios que ficaram nebulosos no primeiro filme e promete ser sucesso de bilheteria. Para os fãs da personagem, a Cinesystem – rede de cinemas que oferece o melhor do entretenimento para seus clientes – está preparando uma sessão especial.

No dia 19 de outubro, sábado, às 14 horas, a rede realizará a 5ª Edição do Cine Pets. Na ocasião, sala do Morumbi Town Shopping estará aberta para uma sessão Pet Friendly, onde os donos de cães poderão assistir ao longa na companhia de seus amigos de quatro patas.

A sala estará preparada para receber os cães, desde que estejam com as vacinas em dia e utilizando coleiras. Para o bem-estar e comodidade dos visitantes sugerimos que os donos levem um kit pessoal para os animais, contendo petiscos, água e itens de higiene. Os bichinhos permanecerão no colo ou no chão em frente à poltrona do dono.

Serviço

Cine Pets

Data: 19 de Outubro

Horário: 14h

Local: Morumbi Town Shopping – Avenida Giovanni Gronchi, 5.930 – Vila Andrade – São Paulo (SP)