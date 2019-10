Nona edição do Tattoo Week foca na segurança ao fazer tatuagens

O Tattoo Week, um dos festivais de tatuagem mais tradicionais do Brasil, chega a sua nona edição em São Paulo. O principal tema da feira este ano será abordar as medidas mínimas de segurança no processo de tatuar.

A discussão vêm a tona, principalmente, por causa da dinâmica estabelecida nas mídias sociais de conhecer artistas. Segundo a CEO do evento, Esther Gawendo, "cliente deve escolher um estúdio pela qualidade técnica e artística e não somente optar por aqueles que possuem milhares de seguidores nas redes sociais ou que ofereçam um preço menor”.

O crescimento do mercado também influenciou o debate. "Alguns tatuadores desconhecem os procedimentos de segurança, o que coloca em risco sua saúde e de seus clientes e pode se tornar um grave problema de saúde pública”, ressalta Gawendo.

O Tattoo Week 2019 também terá dois workshops de primeiros socorros, ministrados pela Cruz Vermelha. Os profissionais que participarem ganharão certificados internacionais.

Outra atração do evento, que acontece no final de outubro no São Paulo Expo, será o show da banda Raimundos.

Serviço

Data: 25, 26 e 27 de outubro 2019 (sexta, sábado e domingo)

Local: São Paulo Expo

Endereço: 1,5, Rod. dos Imigrantes – Vila Água Funda

Ingressos: R$ 60,00 e a meia ou entrada social R$ 30,00 com a doação de 1 kg de alimento não perecível doado para a Casa de David

Compra: Disponível no site do evento