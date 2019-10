Memorial da América Latina promove festival gastronômico especial de Dia das Crianças

O Memorial da América Latina é palco de mais um festival gastronômico, mas dessa vez voltado para o público infantil. No sábado (12) – Dia das Crianças – e domingo (13) os pratos principais são à base de milkshake e batata.

Dentre as várias opções de comidas e bebidas, o evento também tem sorvetes veganos, sem lactose e sem glúten e paletas recheadas de morango com leite condensado, banana com Nutella e picolés artesanais italianos.

Além da gastronomia, outras atrações especiais podem ser aproveitadas, como um parque de diversões e um palco com música. A entrada é gratuita.

Veja a programação musical:

Sábado – 12/10

13h – Clei Shaft

15h – Alma Livre

17h – Willian Metlei

19h – Matuta

Domingo – 13/10

13h – Guga Pine

15h – Zona Western

17h – Music Motion

19h – Douglas Dakombi

Serviço

Festival da Batata e do Milkshake

12 e 13 de outubro, das 11h às 21h

Praça da Sombra | Portões 8, 9 e 13

Entrada Gratuita

Brinquedos: R$ 6,00

Jogos: R$ 10,00

Classificação livre