MasterChef - A Revanche: ‘Fiquei de perna bamba com o convite’, conta Iranete

Estreia nesta terça-feira, 15, uma nova edição do talent show culinário mais disputado do mundo. O MasterChef – A Revanche contará com a presença de 20 ex-cozinheiros amadores que concorreram anteriormente o título de MasterChef Brasil. Dentre eles, a participante da primeira temporada, Iranete Santana.

"Quando meu telefone tocou e eu atendi, eu estava passeando com os meus bichinhos de estimação. Eu fiquei de perna bamba quando recebi o convite. Não pude dar a resposta de imediato porque tive que conversar com a minha patroa, que disse: 'Se é o que você quer, vai!'. Eu não esperava por essa nova oportunidade, mas estou muito feliz", disse em entrevista ao Portal da Band.

Ainda trabalhando na casa da mesma pessoa, Iranete conta que aproveitou seu tempo livre para se aprimorar na cozinha. "A gente tem sempre que buscar o melhor. Minha patroa me colocou em cursos, eu fiz alguns outros, principalmente de gastronomia regional. Claro que não cozinho aquela quantidade de comida que um chef de cozinha pode cozinhar, mas eu sei fazer o básico e todo mundo gosta do meu tempero", garantiu.

"Eu vim para ficar até o fim desta vez. Sou a mesma Iranete, que ama cozinhar e, quando você cozinha com amor… um arroz, feijão e ovo frito bem feito já faz a diferença. Adorei o convite e espero ser muito bem-vinda nesta temporada", finalizou.

O MasterChef – A Revanche é um formato da Endemol Shine Group, produzido pela Endemol Shine Brasil em uma co-produção com a Band e o Discovery Home & Health. O programa vai ao ar todas às terças-feiras, às 22h45, na tela da Band (com transmissão simultânea no aplicativo da emissora para dispositivos móveis). A atração também vai ao ar às sextas-feiras, às 20h30, no Discovery Home & Health.