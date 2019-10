MasterChef - A Revanche: ‘Estou mais focada e dedicada’, afirma Katleen

Estreia nesta terça-feira, 15, uma nova edição do talent show culinário mais disputado do mundo. O MasterChef – A Revanche contará com a presença de 20 ex-cozinheiros amadores que concorreram anteriormente o título de MasterChef Brasil. Dentre eles, a participante da quinta temporada Katleen Lacerda.

"Depois do programa, eu fui fazer vários cursos livres: churrasco, gastronomia molecular; fiz eventos cozinhando para 120 pessoa com entrada, prato principal e sobremesa. Foi uma experiência bem legal. E comecei a cursar uma graduação de Gastronomia. Entrei de vez nesse mundo", disse em entrevista ao Portal da Band.

"Foi uma mudança muito grande, mas eu tentei focar na minha carreira mesmo. Quero cozinhar a cada dia melhor, então não foquei nas coisas exteriores. Porque é uma coisa muito louca, as pessoas me reconhecendo na rua. A pessoa simpatiza com você de um jeito, pelo que vê na televisão, que é inexplicável e muito gostoso. Mas eu me mantive focada em estudar e cozinhar", completou.

Katleen garante que dessa vez chega para a competição mais madura. "Depois que eu saí, parece que foram anos em relação a acrescentar em foco, maturidade. Parei um tempo para refletir, absorvi todas as críticas e pensei sobre tudo que eu vivi dentro do MasterChef para ver quais foram os meus erros e os meus acertos. Estou mais focada, mais experiente e mais dedicada – sempre fui, mas agora isso triplicou em mim", finalizou.

O MasterChef – A Revanche é um formato da Endemol Shine Group, produzido pela Endemol Shine Brasil em uma co-produção com a Band e o Discovery Home & Health. O programa vai ao ar todas às terças-feiras, às 22h45, na tela da Band (com transmissão simultânea no aplicativo da emissora para dispositivos móveis). A atração também vai ao ar às sextas-feiras, às 20h30, no Discovery Home & Health.