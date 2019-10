Nando Reis faz versões de Roberto Carlos para o YouTube Music

Nando Reis teve sua noite de Rei! O compositor paulista apresentou versões de músicas de Roberto Carlos no YoutuTube Music Night, gravado durante show exclusivo para convidados no YouTube Space, no Rio de Janeiro e que estão presentes em seu mais recente álbum: "Não sou nenhum Roberto, mas às vezes chego perto".

Algumas versões já estão disponíveis, como as de "Como Vai Você", "Nosso Amor", "Dessa Vez", "Alo" e "Por Onde Andei".

Para o novo trabalho, Nando reuniu uma banda que batizou de NR-4, baseado no quarteto de Roberto nos anos 1970, a RC-4. Pupillo, que foi da Nação Zumbi, na bateria e na produção, além de Alex Veley (teclado), Walter Villaça (guitarra) e Felipe Cambraia (baixo).

