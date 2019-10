BGS 2019: Testamos 'Minecraft Dungeons'; confira primeiras impressões

Em um canto quase escondido do enorme estande da Xbox na BGS 2019, a Brasil Game Show, cerca de 15 máquinas permitem que o público teste o jogo "Minecraft Dungeons", nova empreitada de uma das maiores franquias desta década.

O público presente pode provar as duas experiências que o jogo proporciona: o single player e o multiplayer com opção de até quatro pessoas simultaneamente. No meu caso, cheguei e peguei o controle da primeira máquina que vi – quando percebi, estava batalhando ao lado de três outras pessoas.

Ao contrário do jogo original, que se baseia nas mecânicas de construção e coleta de recursos, "Minecraft Dungeons" protagoniza a exploração e o combate (também presentes no título de 2011) em uma aventura do gênero dungeon crawler, conhecido por jogos como "Diablo" e "Legend of Grimrock".

Cenário da demo disponível na BGS 2019 / Microsoft

Na demo disponível na BGS, eu e meus companheiros nos aventuramos por um castelo sombrio e avançamos por um caminho linear enfrentando monstros com espadas, flechas e poderes especiais.

O caminho acompanhado fica mais fácil, mas nem por isso menos divertido. Não estou acostumado a jogar dungeon crawlers, mas nem nos momentos de maior ação na tela foi complicado entender o que estava acontecendo e me guiar pelo espaço combatendo inimigos e coletando itens.

Essa é uma das grandes vantagens de "Minecraft Dungeons", sua acessibilidade – tema que pude discutir com Jaime Limón, Marketing Global da franquia, em entrevista no estande da Xbox. "É uma introdução para o gênero, uma forma de jogadores mais novos terem contato com algo como 'Diablo', mas na roupagem de Minecraft", explica.

Jogo mescla arte de Minecraft ao gameplay de jogos como "Diablo" / Microsoft

Para o representante da empresa, a cara da franquia não estará diretamente ligada ao gameplay, mas em outros elementos que trazem a familiaridade do jogo. "Coisas como a física, os personagens, as texturas, tudo entregue em uma nova forma de explorar o universo."

Outra similaridade de "Minecraft Dungeons" com o início da franquia é a escolha de não ter opção de chat por voz integrada – tendo os jogadores que usar aplicativos externos, como o Discord. "Teremos opções de mandar mensagens pré-selecionadas e os jogadores só poderão se aventurar online com seus amigos na plataforma. Isso torna a experiência mais amigável e segura", explica Limón.

Na BGS 2019, quem jogar o modo multiplayer pode usar um fone de ouvido com microfone para conversar com os outros jogadores. O título está disponível para teste antes do lançamento, previsto para junho de 2020 no PC, Xbox One, PS4 e Nintendo Switch.