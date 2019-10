Metro Indica: Atrações culturais a partir deste fim de semana em São Paulo

Música

Janine Mathias

Artista mostra "Dendê", seu álbum de estreia. No Sesc Belenzinho (r. Padre Adelino, 1.000 – Belenzinho; tel.: 2076-9700). Domingo (13), 18h. Gratuito.

Aláfia

Grupo apresenta show de lançamento do quarto disco, “Liturgia Sambasoul”. No Auditório do Ibirapuera (av. Pedro Álvares Cabral, s/n – Portão 2, Vila Mariana; tel.: 3629-1075). Domingo (13), 19h. R$ 15 a R$ 30.

Luísa e os Alquimistas

“Jaguatirica Print”, novo álbum do grupo potiguar, é apresentado. No MIS (av. Europa, 158, Jardim Europa; tel.: 4438-0960). Sexta-feira (11) 21h. R$ 7 a 14.

Nômade Festival

Serão cerca de 10 horas de programação na segunda edição do festival, que esse ano terá o pop rural do duo Anavitória, a linguagem mais experimental de Arnaldo Antunes, o balanço da Liniker e a africanidade pop de Luedji Luna. No Memorial da América Latina (av. Auro Soares de Moura Andrade, 664, Barra Funda). Sábado (12), a partir das 12h. De R$ 50 a R$ 100 no site da Ticket 360.

Obá! Lá Vem Elas!

A revista Trip realiza o show gratuito Obá! Lá Vem Elas, com a presença das cantoras Luedji Luna, Mariana Aydar, Emanuelle Araújo, Negra Li, Ana Cañas, Márcia Castro e Zezé Motta, em uma celebração a trajetória de Jorge Ben Jor. No Parque do Povo (Av. Henrique Chamma, 420, Itaim Bibi). Domingo (13), a partir das 14h; grátis.

Josyara em voz e violão

Influenciada por artistas como Gal Costa e Belchior, a cantora apresenta no formato voz e violão o disco “Mansa Fúria” (2018), que fala sobre seu cotidiano. No Sesc Ipiranga (r. Bom Pastor, 822; tel.: 3340-2000). Sexta-feira (11), às 21h, sábado (12), às 19h30 e domingo (13), às 18h30; R$ 30.

O Som Nosso de Cada Dia lança disco

Conhecida banda de rock progressivo na década 1970, eles lançam novo trabalho, “Mais Um Dia”. No CCSP (r. Vergueiro, 1.000, Liberdade; tel.: 3397-4002). Domingo (13), às 18h; R$ 40.

Teatro

Res Publica 2023

No Réveillon de 2023, cinco amigos que dividem uma república no centro de São Paulo, constroem, com objetos da rua, uma trincheira. Neste cenário, as ruas são ocupadas por patriotas intitulados Anaconda Brazil. No CCSP (r. Vergueiro, 1.000, Paraíso; tel.: 3397-4002). Qui. a sáb., 21h; dom., 20h. R$ 20 a 40.

Jardim de Inverno

April e Frank e os dois filhos formam a família perfeita do idílico subúrbio americano dos anos 50. Mas, na verdade, se sentem reprimidos e aprisionados nessa realidade. No Teatro Raul Cortez (r. Dr. Plínio Barreto, 285, Bela Vista; tel.: 3254-1633). Sex., 21h30; sáb., 21h; dom., 20h. R$ 25 a 50. Até 17/11.

Baderna Planet

Espetáculo pretende discutir os tempos atuais em registro irônico, poético e radicalmente baderneiro No Espaço Satyros (pça. Franklin Roosevelt, 134, Bela Vista; tel.: 3258-6345). Qui. a sáb., 21h. R$ 5 a 40. Até 9/11.

TV

Me Poupe! Dívida Nunca Mais

A especialista em finanças pessoais Nathalia Arcuri mostra a um baladeiro que as responsabilidades financeiras precisam de atenção. Na Band. Seg., 22h45.

Cinema

Homem-Aranha: Longe de Casa

Comemoração do lançamento do steelbook, Blu-Ray e DVD do filme, com exibições, gincana e concurso de cosplay. No MIS (av. Europa, 158, Jardim Europa; tel.: 4438-0960). Domingo (13), 14h30 às 20h. Gratuito.

Artes visuais

Desdobráveis

Dois nomes da street art nacional, Mônica Barbosa e Revolue, reúnem-se na mostra. Na Casa Jacarepaguá (r. João Della Manna, 1.228, Butantã; tel.: 97158-9878). Seg. a sáb., 12h às 19h. Gratuito. Abre sábado (12), 13h. Até 23/11.