MasterChef - A Revanche: ‘Venho com o mesmo apetite de ganhar’, conta Fernando Kawasaki

Estreia nesta terça-feira, 15, uma nova edição do talent show culinário mais disputado do mundo. O MasterChef – A Revanche contará com a presença de 20 ex-cozinheiros amadores que concorreram anteriormente o título de MasterChef Brasil. Dentre eles, o participante da segunda temporada Fernando Kawasaki.

"Minha vida mudou 100% depois que eu saí do programa. Pedi as contas onde eu trabalhava para, de fato, mudar de área. Várias portas se abriram de uma hora para a outra graças a visibilidade do MasterChef. Aproveitei isso para ir para a área da gastronomia e foi um sucesso. Eu me mudei para Campinas, abri um boteco com os amigos e acabamos de ganhar um prêmio", disse em entrevista ao Portal da Band.

"Quando você muda e começa a fazer o que gosta, você se sente muito mais realizado. Apesar da cozinha ser muito mais 'pegada' que uma agência de publicidade ou uma gravadora, é mais gratificante você servir as pessoas. Você tem um feedback instantâneo do que você faz: 'Nossa, isso aqui está uma delícia' ou 'Isso aqui veio muito malpassado'. É gostosa essa interação com o público", completou.

Criticado por sua postura na segunda temporada, Fernando contou que chegará mais leve à cozinha do MasterChef – A Revanche. "Eu venho com o mesmo apetite, com a mesma vontade de ganhar. Eu me considerado uma pessoa muito competitiva e a gente está aqui para competir, não para dar chances para alguém. Mas acho que eu chego um pouco mais leve. Naquela época, eu estava colocando toda a minha carreira de publicitário em cima da mesa, então eu estava muito mais tenso. Se tudo aquilo virasse nada, eu iria perder muita coisa", explicou.

"Graças a Deus, eu não perdi nada. Consegui transformar aquilo em uma possibilidade de mudança de carreira e, para mim, foi muito bom. Como já estou trabalhando com gastronomia, agora acho que a maior responsabilidade é não dar um tiro no pé. É fazer bonito, competir com a mesma garra de sempre, mas de uma maneira mais leve", finalizou.

O MasterChef – A Revanche é um formato da Endemol Shine Group, produzido pela Endemol Shine Brasil em uma co-produção com a Band e o Discovery Home & Health. O programa vai ao ar todas às terças-feiras, às 22h45, na tela da Band (com transmissão simultânea no aplicativo da emissora para dispositivos móveis). A atração também vai ao ar às sextas-feiras, às 20h30, no Discovery Home & Health.