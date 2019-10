MasterChef - A Revanche: ‘Hoje sou um cara mais seguro’, revela Fernando

Estreia nesta terça-feira, 15, uma nova edição do talent show culinário mais disputado do mundo. O MasterChef – A Revanche contará com a presença de 20 ex-cozinheiros amadores que concorreram anteriormente o título de MasterChef Brasil. Dentre eles, o participante da terceira temporada Fernando Cavinato.

"Eu era completamente inexperiente, não sabia onde eu estava pisando e era muito nervoso. Agora estou mais maduro, tenho mais experiência e mais confiança. Eu ouvia muito as outras pessoas porque eu não tinha segurança no que eu estava fazendo – na verdade, às vezes eu nem sabia o que eu estava fazendo", explicou em entrevista ao Portal da Band.

"Logo após o programa, comecei fazendo eventos com outros ex-participantes e acabamos nos especializando em american barbecue. Com o tempo, cada um foi para o seu lado e hoje eu tenho minha própria hamburgueria. Trabalho tanto na parte administrativa como também assino o cardápio e faço as minhas próprias receitas", completou.

Com fama de atrapalhado, Fernando garantiu que irá surpreender os jurados e os telespectadores. "Hoje em dia, sou um cara mais seguro. Não vou ouvir tanto a opinião dos outros porque às vezes ajuda, mas na maioria das vezes acaba prejudicando. Vou ouvir mais a mim mesmo. As experiências que eu tive fizeram eu confiar um pouco mais em mim", afirmou.

Além de carne, churrasco e hambúrguer, o ex-participante contou que também estudou bastante gastronomia francesa. "Eu estudo muito, sou autodidata. Comprei livros que me interessam. Minha maior experiência é com churrasco e defumação, mas um bom MasterChef tem que saber de tudo. Então, estudei a base da culinária francesa porque acho que, a partir dela, você consegue fazer de tudo", finalizou.

O MasterChef – A Revanche é um formato da Endemol Shine Group, produzido pela Endemol Shine Brasil em uma co-produção com a Band e o Discovery Home & Health. O programa vai ao ar todas às terças-feiras, às 22h45, na tela da Band (com transmissão simultânea no aplicativo da emissora para dispositivos móveis). A atração também vai ao ar às sextas-feiras, às 20h30, no Discovery Home & Health.