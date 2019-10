Jane Fonda é presa em protesto pelo meio ambiente nos EUA

A atriz Jane Fonda, de 81 anos, foi presa nesta sexta-feira (11) em um protesto pelo meio ambiente em Washington (Estados Unidos). Ao lado de 15 outros manifestantes, ela reivindicava melhorias nas políticas contra o aquecimento global e de preservação.

Nas redes sociais, foram compartilhados vídeos do momento em que a ativista foi algemada e levada a uma viatura da polícia.

Na quinta-feira (10), ela anunciou que protestaria na escadaria do Capitólio dos Estados Unidos em todas as sextas-feiras dos próximos quatro meses. A ação foi organizada pelo grupo "Fire Drill Fridays", do qual ela participa, e inspirada pela ativista mirim Greta Thunberg.

O coletivo publicou no Twitter imagens do protesto, que também foram compartilhadas pelo perfil oficial de Fonda.

