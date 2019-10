Grey's Anatomy: Atriz revela luta importante que ainda veremos na 16ª temporada

Este texto contém spoilers da 15ª e 16ª temporada!

Um dos grandes destaques dos últimos episódios de “Grey's Anatomy” foram os traumas enfrentados por Jo, que a desestabilizaram emocionalmente e a fizeram se internar em um centro psiquiátrico para tratar sua depressão.

No entanto, para aqueles que pensavam que a 16ª temporada já havia terminado de abordar a saúde mental da doutora, Camilla Luddington confessou que este assunto ainda não chegou ao fim e ainda veremos a história de "o que Jo experimentou no tratamento" por meio flashback.

“É algo que foi realmente importante para nós, porque não queríamos nos apressar, tipo, 'oh, ela saiu e agora está bem'. Queríamos mostrar o progresso que ela fez e os contratempos que ela teve. A depressão será algo com o qual Jo está vivendo, e, como ela disse no primeiro episódio, não é algo que magicamente possa desaparecer para sempre”, explicou.

A atriz de 35 anos contou que, a partir da história de Jo, espera que os fãs se libertem dos preconceitos e estigmas que os problemas de saúde mental carregam.

“Eu acho que uma das maiores mensagens que queremos dizer a todos é que existe tanta força e poder em alcançar e conseguir a ajuda que você precisa”, finalizou.

A 16ª temporada deve chegar ao Brasil em breve no canal Sony!