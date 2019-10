Ex-One Direction, Harry Styles lança clipe da música inédita 'Lights Up'

O ex-One Direction Harry Styles lançou nesta sexta-feira (11) o clipe da música inédita "Lights Up". Em menos de 12 horas, o vídeo já ultrapassou 3 milhões de visualizações.

Leia mais:

Ex-dançarina do É o Tchan, Sheila Mello começa curso de psicologia

Pabllo Vittar é eleita uma das ‘líderes da próxima geração’ pela revista Time

Com a produção de Tyler Johnson e Kid Harpoon, o material divulgado é repleto de sensualidade e explora bastante as possibilidades fotográficas de cada cena.

Este é o primeiro lançamento de Styles desde o seu primeiro álbum solo, que veio em 2017 e foi um grande sucesso. Assim como ele, praticamente todos os ex-integrantes do One Direction seguiram carreira solo na música.

Porém, o artista britânico é um dos únicos que se aventurou no cinema. Ele atuou no filme de guerra "Dunkirk", do diretor Christopher Nolan, também em 2017.

Veja o clipe de "Lights Up":