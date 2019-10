BGS 2019: Veja dicas sobre a programação do segundo dia aberto ao público

Festa dos cosplays

Não são poucos os cosplays na BGS 2019. Um ponto legal para foto com diferentes personagens é o palco BGS Cosplay, que realiza diversos concursos de melhor fantasia, além de competições de conhecimento sobre o universo da Marvel.

Luccas Balacci/Metro

Fim da maratona

Na BGS Jam, 10 equipes estão confinadas e terminam hoje seu prazo de 48h para criar um jogo do zero. Os games passarão por um juri e poderão ser testados pelo público. O resultado sai no domingo!

Luccas Balacci/Metro

Shota no palco!

Sexta (11) e sábado (12) o compositor Shota Nakama sobe no palco BGS Esports com a sua Video Game Orchestra! A apresentação terá clássicos de franquias como Sonic e Final Fantasy, além da participação de Bruno Valverde, do Angra.

De olho no caminhão

Entre os expositores de PC Gaming, o estande da HyperX é o mais robusto e chamativo. A empresa trouxe um caminhão enorme para exposição, parte de um projeto que vai rodar o país com seletivas para um time de e-sports.

Luccas Balacci/Metro

Viagem no tempo

A Matic e a SAGA prepararam áreas especiais para celebrar a era de ouro dos fliperamas e as primeiras gerações de videogames. Enquanto a primeira traz dezenas de máquinas de pinball para divertir o público, a segunda montou um museu do videogame que convida novos e velhos jogadores a provarem títulos antigos.

Luccas Balacci/Metro

Para conhecer os ídolos

Quem quiser conhecer um dos convidados internacionais da BGS 2019 vai encarar grandes filas na área de Meet and Greet da BGS. Mesmo assim, é uma oportunidade de conhecer nomes como John Romero, diretor de Doom, e o trio de protagonistas de GTA V, ambos com horários nos três últimos dias de feira.

Pegue seu guia!

A BGS 2019 está recheada de atividades e, por mais que dure um dia inteiro, é importante se programar para não deixar de fazer algo que queira muito. Ao chegar, pegue um guia oficial distribuído na entrada, estude e planeje-se. Ele vem acompanhado de um belo poster com a história dos videogames e o mapa do evento.