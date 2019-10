Anitta confirma música na trilha sonora de 'As Panteras'

Anitta agora está no cinema! A cantora carioca foi confirmada como parte da trilha sonora do remake de "As Panteras", filme que conta com Kristen Stewart, Naomi Scott e Ella Balinska como o trio protagonista.

Leia mais:

The Rock e Emily Blunt embarcam em aventura no trailer ‘Jungle Cruise’

MasterChef – A Revanche: ‘Venho com o mesmo apetite de ganhar’, conta Fernando Kawasaki

A própria artista fez o anúncio por meio do perfil oficial no Twitter. A canção – sem coincidências – se chamará "A Pantera". Além dela, outros grandes nomes compõem a lista musical do longa, como Nicki Minaj e Ariana Grande.

I’m so excited to share that I have a song on the @charliesangels Official Motion Picture Soundtrack! Pre-order now https://t.co/TPcrKZ0VNk pic.twitter.com/cTIQOSkmUv — Anitta (@Anitta) October 11, 2019

"As Panteras" conta com a direção de Elizabeth Banks, conhecida por "A Escolha Perfeita" e "Jogos Vorazes". Ela também faz parte do elenco da produção como a personagem que recruta as agentes.

O filme chega aos cinemas no dia 14 de novembro.

Fuego

Na quinta-feira (10), o clipe de "Fuego" foi divulgado. A música é um parceria de Anitta com DJ Snake, Sean Paul e Tainy. Confira: