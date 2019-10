Supernatural: Jensen Ackles, Jared Padalecki e Jeffrey Dean Morgan fazem tatuagem juntos

Em breve, os irmãos Winchester se despede das telinhas! E, para celebrar essa jornada, os protagonistas Jensen Ackles (Dean) e Jared Padalecki (Sam) se juntaram a Jeffrey Dean Morgan, que interpretou o pai deles na série, para fazer uma tatuagem em conjunto.

Morgan, que agora interpreta Negan em "The Walking Dead", foi quem compartilhou o momento. "Eu e Hilarie (sua mulher) não fomos os únicos que se uniram para sempre… Jared, Jensen e eu teremos sempre um laço que é ao mesmo tempo especial e permanente. Amo os dois demais", escreveu Jeffrey.

Reprodução

O ator não confirmou, mas, pelas roupas, tudo indica de que a tatuagem do trio foi feita no mesmo dia de seu casamento, celebrado no último sábado, 5 de outubro. "Que casamento animal!", escreveu um fã.

Jensen, inclusive, celebrou a cerimônia ao lado de Norman Reedus, o Daryl de "The Walking Dead".

Morgan interpretou John Winchester nas duas primeiras temporadas e fez um retorno especial na 14ª temporada, exibida entre outubro do ano passado e abril deste ano.

A 15ª e última temporada de "Supernatural" estreia nesta quinta-feira (10), no canal CW.