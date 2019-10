Em São Paulo, exposição 'Etnos' aborda diversidade cultural com máscaras

Da cultura pop ao tradicional. A exposição “Etnos – Faces da Diversidade”, no Farol Santander, é uma coleção que retrata a diversidade cultural por meio de máscaras usadas nos mais diferentes contextos, de diversos países.

Ao todo são 153 peças, que vão da ópera chinesa de Sichuan, passando pelo medieval teatro Nô japonês, ritos de povos indígenas latino-americanos ou de aborígenes.

Na outra ponta, a exposição, inspirada na obra “O Herói de Mil Faces”, do mitólogo americano Joseph Campbell tem itens que marcaram gerações na cultura pop, com personagens ícones do cinema e da música, entre eles Darth Vader, Batman, Anonymous, Daft Punk, entre outros.

Serviço

No Farol Santander (rua João Brícola, 32, Centro). De terça a domingo, das 9h às 20h; R$ 25. Até 5/1/2020.