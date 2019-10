MasterChef - A Revanche: ‘Todo confeiteiro pode ser um bom cozinheiro’, diz Estefano

Estreia nesta terça-feira, 15, uma nova edição do talent show culinário mais disputado do mundo. O MasterChef – A Revanche contará com a presença de 20 ex-cozinheiros amadores que concorreram anteriormente o título de MasterChef Brasil. Dentre eles, o participante da primeira temporada Estefano Zaquini.

"Desde que eu saí do programa, a bagagem gastronômica mudou completamente. Eu trabalhei com o chef [Erick] Jacquin no Tartar&Co por três anos, onde passei por todas as praças: garde manger*, depois fiquei no peixe, fui para a carne, para a praça quente e a tão almejada confeitaria, que eu fiquei dois anos", contou em entrevista ao Portal da Band.

"Depois que trabalhei com o chef, comecei a ministrar cursos principalmente para pessoas de baixa renda que querem entrar na profissão. Dou consultoria para alguns restaurantes na parte confeitaria e tenho a minha marca também, a Zaquini, que eu atendo nas redes sociais e entrego via aplicativo", completou.

Estefano garante que entrará no jogo bem mais focado. "Em 2014, eu era imaturo. Agora estou centrado e sei onde quero chegar. A grande maioria dos participantes tem medo da confeitaria e, vamos dizer assim, é uma área que eu domino. E, como eu costumo dizer: todo confeiteiro pode ser um bom cozinheiro, mas nem todo cozinheiro pode ser um bom confeiteiro", afirmou.

O único temor do participante serão as inevitáveis broncas que receberá dos chefs, principalmente do seu ex-patrão. "Já estou preparado para as broncas que eu vou levar. Meu maior medo é deixar o Jacquin frustrado de alguma maneira, por não entregar todo o potencial que ele sabem que eu tenho", finalizou.

O MasterChef – A Revanche é um formato da Endemol Shine Group, produzido pela Endemol Shine Brasil em uma co-produção com a Band e o Discovery Home & Health. O programa vai ao ar todas às terças-feiras, às 22h45, na tela da Band (com transmissão simultânea no aplicativo da emissora para dispositivos móveis). A atração também vai ao ar às sextas-feiras, às 20h30, no Discovery Home & Health.