MasterChef - A Revanche: ‘Estou em busca de superar limites’, diz Cecilia Padilha

Estreia nesta terça-feira, 15, uma nova edição do talent show culinário mais disputado do mundo. O MasterChef – A Revanche contará com a presença de 20 ex-cozinheiros amadores que concorreram anteriormente o título de MasterChef Brasil. Dentre eles, a participante da primeira temporada Cecilia Padilha.

"Minha vida mudou completamente. Trabalhei por 15 anos no mercado financeiro e foi uma transformação muito grande. Larguei tudo para viver de gastronomia, como influenciadora digital e cozinheira. Faço eventos, palestras e viajo o Brasil e o mundo atrás da origem dos alimentos. Ano passado fui a 14 países", contou em entrevista ao Portal da Band.

Esta, no entanto, não é a primeira vez que Cecilia pisa no estudo do MasterChef após a sua temporada. "Eu participei daquele desafio das temporadas, especial de fim de ano. Para mim, aquela seria a última vez que eu entraria nessa cozinha. Nunca imaginei que pudesse voltar. Dessa vez, é mais sério. Naquela época eu diria que foi um amistoso, um preparatório", relembrou.

Segundo Cecilia, sua postura na nova temporada será mais leve. "Antigamente, eu me preocupava muito com a minha imagem por causa do mercado financeiro. Eu me preocupava em não fazer nada que prejudicasse a minha imagem com o cliente. Dessa vez, estou com a cabeça mais livre porque eu já estou vivendo de gastronomia. Na minha primeira edição, eu queria uma transformação. Agora, eu já tenho", explicou.

"Acredito que eu dei o meu melhor na minha temporada, então eu não estou em busca de uma revanche. Estou em busca de superar limites. O MasterChef é uma experiência que você aprende muito, não só sobre gastronomia, mas sobre você mesmo. Estar nessa cozinha novamente será um desafio pessoal muito grande e, como eu adoro competição, resolvi me desafiar novamente", finalizou.

O MasterChef – A Revanche é um formato da Endemol Shine Group, produzido pela Endemol Shine Brasil em uma co-produção com a Band e o Discovery Home & Health. O programa vai ao ar todas às terças-feiras, às 22h45, na tela da Band (com transmissão simultânea no aplicativo da emissora para dispositivos móveis). A atração também vai ao ar às sextas-feiras, às 20h30, no Discovery Home & Health.