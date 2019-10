MasterChef - A Revanche: ‘Dessa vez, venho sem medo’, afirma Fabio

Estreia nesta terça-feira, 15, uma nova edição do talent show culinário mais disputado do mundo. O MasterChef – A Revanche contará com a presença de 20 ex-cozinheiros amadores que concorreram anteriormente o título de MasterChef Brasil. Dentre eles, o participante da terceira temporada Fabio Nunes.

"O programa mudou a minha visão sobre mim e me tornou mais humano também. Eu saí do MasterChef e participei da Gangue Erva Doce com o Aluisio [Nahime], o Fernandinho [Cavinato] e o Tenente [Rodrigo Domingues]. Era muito louco porque a gente tinha zero preparo e pouca noção. A gente chegava para fazer um evento para 150 pessoas e apareciam 600. Foi bem desafiador", relembrou em entrevista ao Portal da Band.

"Quando eu já não estava me encontrando mais lá dentro desse projeto, o Comida Invisível apareceu na minha vida. A mesma importância que o MasterChef tem na minha vida, tem o Comida Invisível. Eu pegava um caminhão de tomate e tinha que criar uma coisa bacana, com o mínimo de ingredientes. Falei tomate, mas trabalhei com todos os tipos de legumes prestes a estragar. Em um ano, a gente serviu 25 mil pratos de comidas para comunidades carentes e também doávamos alimento in natura", continuou.

Fabio revelou ainda que, depois dos dois projetos, foi trabalhar como head chef em um restaurante de três andares. "Eu tinha uma equipe de 26 pessoas, mas tive um princípio de pneumonia porque trabalhava de 14 a 15 horas por dia. Fiquei seis dias fora e percebi que não era aquilo que eu queria, então voltei para Nova York. Eu não sabia direito o que fazer, mas um amigo ou outro foi me chamando para fazer eventos e cozinhar na casa deles por causa do MasterChef", disse.

"Eu comecei, então, a fazer a minha culinária que eu chamo de healing food inspirado no Comida Invisível. Conquistei três clientes sensacionais que deixam eu fazer o que eu quiser, como eu quiser e pagam o valor que eu cobrar. E agora estou desenvolvendo um projeto na Califórnia com meu amigo, onde você planta o alimento e depois cozinha. Foi quando apareceu essa nova chance", completou.

O modelo internacional garantiu que chega ao programa com uma nova postura. "O Fabio daquela temporada queria muito vencer e tinha muito medo de perder. O Fabio de hoje quer muito vencer, também, mas quer muito se divertir. Então, eu venho sem medo", finalizou.

O MasterChef – A Revanche é um formato da Endemol Shine Group, produzido pela Endemol Shine Brasil em uma co-produção com a Band e o Discovery Home & Health. O programa vai ao ar todas às terças-feiras, às 22h45, na tela da Band (com transmissão simultânea no aplicativo da emissora para dispositivos móveis). A atração também vai ao ar às sextas-feiras, às 20h30, no Discovery Home & Health.