Lollapalooza 2020: Respondemos suas dúvidas sobre o festival (segundo as pesquisas do Google)

O Lollapalooza 2020 é só em abril, mas, como o line-up foi liberado nesta quinta-feira (10), as buscas pelo festival já aumentaram oito vezes no Google apenas após a primeira hora da divulgação das atrações.

As vendas para os ingressos começaram antes mesmo disso, em setembro, mas ainda há muitas dúvidas. O Metro Jornal responde o Top 15 dessas questões para você.

1 – Onde é o Lollapalooza Brasil 2020?

O Lollapalooza Brasil 2020 volta a ser realizado no Autódromo de Interlagos, em São Paulo.

2 – O que é o Lolla Lounge Pass?

É a área VIP do evento e conta com open bar e food, meeting point, translado de ida e volta para o festival, vista para 2 palcos, telão com transmissão da Multishow e ativações de marcas. Ali costumam passar as celebs também, claro! O ingresso VIP também dá acesso ao Lolla Lounge +, que são extensões desse VIP bem próximas aos palcos principais. Para quem quer assistir tudo de pertinho e ainda ter o conforto dos banheiros e bares exclusivos sem ter de ir até o Lolla Lounge.

O preço do terceiro lote para o público em geral é R$ 3.900 (clientes dos bancos Bradesco e Next têm desconto, assim como quem fizer contribuições para o Criança Esperança). Clique aqui para saber mais.

3 – O que é o Lolla Pass?

O Lolla Pass é modalidade de ingresso que dá direito à entrada nos três dias de festival.

4 – Como funciona o Lollapalooza?

O Lollapalooza é um festival criado nos Estados Unidos pelo músico Perry Farrell, do Jane's Addiction, em 1991. Originalmente, serviria como despedida da banda, mas acabou adquirindo os moldes de hoje e foi realizado de forma ininterrupta até 1997. Voltou a ser realizado em 2003 e, gradualmente, ganhou outras cidades ao redor do mundo. Na América Latina, chegou primeiro a Santiago do Chile, em 2011. No Brasil, começou a ser realizado em 2012.

No formato brasileiro atual, são três dias de festival, com quatro palcos. Há praça de alimentação, área para compras (incluindo itens úteis em maratonas musicais como essa: chapéus, power banks, pochetes) e para descanso, que, sim, quebram um galhão com redes, balanços e uma parte coberta. Como os palcos são distantes um do outro, precisa andar MUITOOOO.

A entrada não é convencional, de papel: é uma pulseira de plástico e tecido, chamada Lolla Cashless. Além de permitir sua entrada, a pulseira dispensa o uso de dinheiro em espécie. Basta colocar créditos (pela internet ou em pontos de venda no Autódromo). Para comprar qualquer coisa no festival, bastar encostar a pulseira em maquininhas próprias.

5 – O que é o Lolla Day?

O Lolla Day é a modalidade de ingresso que dá acesso a apenas um dia de festival.

6 – Quanto é o ingresso do Lollapalooza 2020?

Por ora, apenas o Lolla Pass está sendo vendido: o terceiro lote tem preço de R$ 1.615 (a inteira). Clientes dos bancos Bradesco e Next têm desconto, assim como quem fizer contribuições para o Criança Esperança.

O Lolla Pass pode ser parcelado em até 5x sem juros. O Lolla Day poderá ser pago apenas em 3x sem juros. O preço da inteira do Lolla Day é R$ 800.

Clique aqui para saber mais.

7 – Quando começa a vender o Lolla Day 2020?

A data de venda ainda não foi anunciada.

8 – O que é a entrada social do Lollapalooza?

A Entrada Social é uma categoria de ingresso que oferece desconto de 45% (quarenta e cinco por cento) no preço do ingresso inteiro, caso o cliente opte por fazer uma doação à campanha “Criança Esperança” dentro dos valores estabelecidos. O período de vigência da Entrada Social será até 31/01/2020, sujeito à disponibilidade de ingressos.

9 – O que é line-up?

Line-up é o termo em inglês para o conjunto de atrações de um festival. Em 2020, os principais nomes são Travis Scott, Guns n Roses e The Strokes, entre outros (veja todos no link abaixo)

10 – Como comprar o Lolla Day?

Assim como o Lolla Pass e o Lolla Pass Lounge, os ingressos diários serão vendidos no site do Lollapalooza e em pontos de venda (veja abaixo).

11 – Quando começa o Lollapalooza?

O festival será realizado entre 3 e 5 de abril de 2020.

12 – O ingresso do Lollapalooza é para um dia?

Depende. O Lolla Pass vale para todos os dias de festival. Já o Lolla Day, que tem outro preço, vale para o dia escolhido.

13- Em que dia abre o Lolla Day?

Idem ao 7º item.

14 – Como funciona a venda de ingressos do Lollapalooza?

Todas as modalidades de ingresso estão à venda no site oficial do festival e em pontos com ou sem taxa de conveniência.

Veja abaixo:

Bilheteria Oficial – Sem cobrança de taxa de conveniência

Credicard Hall – Av. das Nações Unidas, 17.955 – Santo Amaro – São Paulo (SP)

Segunda-feira – FECHADA

Terça-feira a sábado – 12h às 20h

Domingo e feriados – 13h às 20h

Pontos de Venda – Com taxa de conveniência

Armazém Entretenimento

Top Center Shopping – Av Paulista, 854 – Bela Vista – São Paulo – (SP) – Quiosque 12, Piso Paulista.

Segunda-feira a sábado – 9h às 20h30

Domingos e feriados – 12h às 17h30.

15 – Por que não se está vendendo o Lolla Day?

A organização do Lollapalooza ainda não divulgou o line-up dividido por dias: com as datas e shows divulgados, é possível escolher os melhores ingressos de acordo com suas bandas favoritas.