Heloisa Périssé comemora fim de tratamento contra câncer

ACABOU!!! FIM!!! SAÍ DO DESERTO!!! A NOITE FOI ESCURA, MAS O DIA NASCEU! Acabou a guerra! E meu corpo, meus “soldadinhos” BRAVOS, vão poder descansar! Como agradeço a você, CORPO!!! Inteligência infinita!!! PARCEIRO! Continuo mais do que nunca com o bordão que me acompanhou esse tempo todo: NADA A PEDIR, MUITO A AGRADECER!!! Agradecer a Deus, que eu chamo Pai, e que me provou que se eu pedisse pão, Ele não me daria pedra, EM NOME DE JESUS! A minha família, que como disse Jesus, “família é aquele que faz a vontade do meu Pai”. Meus filhos, que saíram da minha barriga e os outros que Vida me deu, meus irmãos amados, ao meu marido, meu bróder, minha mãezinha, que aos 89anos teve que passar por isso comigo e como sempre foi um exemplo de FÉ! Aliás ela me deu a vida e a grande Vida, quando me apresentou Deus desde pequena e me ensinou que fé é algo real, como um músculo, só que a gente não enxerga. Assim como o amor que nós tambem não vemos, mas o sentimos, embora ambos sejam invisíveis, são essenciais e como já dizia Saint- Exupéry, o essencial é invisível aos olhos! Agradeço muito minha “enfermeiras”, DIVERTIDAS kkkkkkkkkkk minhas ANJAS! Sim, porque eu achava que eu tinha amigos, mas nessa jornada eu realizei que eu tenho ANJOS! Agradeço ao Sírio por tanto carinho. A Rede Globo, parceira, onde trabalho há 20 e onde conheço tantas pessoas que eu amo e que sei que estavam comigo, em pensamento e oração! Agradeço aos funcionários do George V, onde fiquei durante esse período e que foram sempre tão atenciosos e queridos! Agradeço agora DE TODO CORAÇÃO, a TODA equipe médica, a dra Claudia Cozer que disse a frase que mudaria toda essa história: suspende o exame que ela vai fazer e vamos fazer uma ressonância! Ao dr Kaliu. A dr Kowalski e sua equipe MARAVILHOSA, dr José Guilherme e dr Renan, que me operaram. A dr Herman e sua equipe que fizeram um impecável trabalho de reconstrução!!! A dr Fernando Arruda, radiologista, dr Eduardo Fregnani, dra Ana, Vanessa, Day! A dra Monica Bretas, nossa musa! Dra Chritiane Cobas minha a ANJA CHEFE, que era uma gênia na escola, enquanto eu era a palhaça! (continua nos comentários)