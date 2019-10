Com Guns N' Roses e Travis Scott, Lollapalooza 2020 tem line-up divulgado

O line-up do Lollapalooza 2020 foi divulgado por meio das redes sociais do evento nesta quinta-feira (10). Como é de costume, há muita diversidade nas atrações que virão para o festival, que vão do rap ao rock.

O grupo principal de artistas confirmados é formado por Guns N'Roses, Travis Scott e The Strokes. Lana Del Rey e Gwen Stefani também estão na lista dos grandes nomes que estarão no Brasil em 2020.

A música eletrônica é outro grande expoente do festival. Não será diferente na próxima edição, com Martin Garrix e Armin Van Buuren serão os dois grandes representantes do estilo.

O Lollapalooza 2020 acontece nos dias 3, 4 e 5 de abril no Autódromo de Interlagos. Os ingressos, que já estão no terceiro lote, podem ser adquiridos no site do evento.

Veja a lista completa de atrações: