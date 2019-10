Fã que dançou com Bebe Rexha no Rock in Rio tatua data errada do show

Gustavo Fiuza, fã de Bebe Rexha que subiu ao palco do Rock in Rio para dançar com a cantora, decidiu tatuar a data da apresentação em um dos seus braços. No entanto, ele e o tatuador se confundiram e, ao invés de escreverem 27 de setembro, colocaram 27 de outubro. "Do erro ao conceito! Eu estou rindo muito", escreveu o rapaz ao contar sobre a confusão no Instagram.

O maquiador de 22 anos saiu de Governador Valadares, em Minas Gerais, para prestigiar sua musa no festival com um desejo fixo na cabeça: ser notado por ela. Na ocasião, o mineiro usou um 'macaquinho' cheio de fotos de Bebe e, em determinado momento da apresentação, conseguiu chamar a atenção da estrela internacional. Após ser chamado para subir ao Palco Mundo, o jovem ainda recebeu um convite para ir ao camarim. "Até o fim da minha vida eu vou postar essa minha conquista, seja com inveja das pessoas ou não! Mas com graça e fé eu realizei meu sonho! Você também pode realizar o seu, basta ter fé e querer isso para você", escreveu ao mostrar o momento icônico. "O dia mais feliz da minha vida", resumiu.

Gustavo também tatuou o nome da estrela no braço e contou que conseguiu trocar poucas palavras com a loira. "Não sou fluente nem em português direito, vou ser em inglês? Conversei com ela, poucas coisas eu sabia, quase nada, mas traduziram tanto para mim quanto para ela", disse a uma seguidora que questionou sobre a comunicação entre os dois.

Veja as postagens: