Estreias: Confira os filmes que entram em cartaz nos cinemas nesta quinta

Uma vasta gama de filmes nacionais chega aos cinemas nesta quinta-feira (10). Porém, os longas estrangeiros também vêm com tudo, inclusive com Will Smith na lista. Confira e programe-se!

Filmes Nacionais

Greta

O longa de Armando Praça conta a história de Pedro (Marco Nanini), um enfermeiro, fã de Greta Garbo, que precisa liberar uma vaga no hospital onde trabalha para ajudar uma amiga. Isso envolve Jean, um jovem que acaba de ser hospitalizado por ter cometido um crime, mas que acaba se aproximando demais do enfermeiro.

Morto Não Fala

Nesse suspense de Dennison Ramalho, o plantonista noturno de um necrotério, Stênio (Daniel de Oliveira), nunca está só, pois possui um dom paranormal de comunicação com os mortos. Quando as confidências que ouve do além, contudo, revelam segredos de sua própria vida, isso desencadeia uma maldição que traz perigo e morte para perto de si e de sua família.

A Noite Amarela

No filme de terror de Ramon Porto Mota, um grupo de adolescentes viaja para uma pequena ilha na costa do Nordeste brasileiro, para celebrar o fim do último ano escolar e aproveitar um feriado. No entanto, a festa acaba no primeiro anoitecer após um estranho acontecimento com o grupo – ou seriam apenas alucinações?

Luna

No filme de Cris Azzi, Luana (Eduarda Fernandes) e Emília (Ana Clara Ligeiro) se conhecem no primeiro dia de aula e se tornam amigas. Mas a promessa dessa amizade intensa e explosiva é interrompida quando Luana tem sua intimidade exposta nas redes sociais.

Amor Assombrado

Wagner de Assis mostra em seu longa a história de Ana Clara (Vanessa Gerbelli) uma famosa escritora que vive em conflito com seus próprios contos, uma vez que eles se misturam com sua vida real desde a adolescência. Além dos personagens fictícios que ela criou, ela ainda lida com pessoas que não fazem ideia da dimensão em que estão vivendo.

Eu Sinto Muito

No drama de Cristiano Vieira, Júlio (Rocco Pitanga) está tentando rodar um documentário sobre pessoas que sofrem de borderline, mas tem encontrado dificuldade em encontrar quem esteja disposto a falar sobre o tema, e se expôr, na telona. Porém, aos poucos, ele acha pessoas interessantes.

Filmes Internacionais

Em Guerra

[França, 2018], de Stéphane Brizé. Com Vincent Lindon e Mélanie Rover.

Indicado a competição oficial do Festival de Cannes, o longa conta a história de mais de mil funcionários de uma empresa, liderados por seu porta-voz Laurent Amédéo, que decidem lutar de qualquer jeito contra a decisão do fechamento de uma fábrica.

O Pintassilgo

[EUA, 2018], de John Crowley. Com Sarah Paulson, Ansel Elgort e Aneurin Barnard.

Theodore “Theo” Decker tinha 13 anos quando sua mãe foi morta em um ataque a bomba no Metropolitan Museum of Art. A tragédia muda o curso de sua vida, enviando-lhe para uma emocionante odisseia de tristeza e culpa, reinvenção e redenção, e até mesmo amor.

Projeto Gemini

[EUA, 2019], de Ang Lee. Com Will Smith e Mary Elizabeth Winstead.

Henry Brogan, um assassino de elite, subitamente se torna alvo de perseguição por um jovem agente que tem a sua mesma aparência.