Drew Barrymore é confirmada como apresentadora de talk show

Drew Barrymore vai migrar para do cinema para as telinhas. De acordo com a revista Variety, a atriz vai comandar um talk show para a CBS, que deve estrear em 2020.

Leia mais:

Supernatural: Jensen Ackles, Jared Padalecki e Jeffrey Dean Morgan fazem tatuagem juntos

Com Guns N’ Roses e Travis Scott, Lollapalooza 2020 tem line-up divulgado

A artista de filmes como "Como Se Fosse a Primeira Vez" e "As Panteras" comemorou a oportunidade. "Está além dos meus sonhos mais loucos ter essa oportunidade. Estou emocionada e honrada", afirma.

Barrymore gravou um piloto do programa em agosto deste ano. Diferente de 2016, em que ela quase engatou um projeto parecido com a Warner, desta vez ele foi concretizado com a outra emissora.

O último trabalho de Barrymore no audiovisual foi a série da Netflix "Santa Clarita Diet".