Em comemoração aos 25 anos da série, cinemas exibem episódios de 'Friends'

Seguindo as comemorações dos 25 anos de lançamento de “Friends”, a série chega agora aos cinemas. Não, eles não vão aparecer em um longa-metragem, mas em 12 dos melhores episódios das seis temporadas da produção, que chegam às redes Cinépolis e Cinemark a partir da próxima segunda (14), até quarta-feira (16).

Serão quatro episódios por noite e os ingressos já podem ser adquiridos pelos sites da Cinemark e da Cinépolis, além das bilheterias dos cinemas participantes. Na primeira noite, serão exibidos: “Piloto”; “Aquele do Blecaute”; “Aquele do Nascimento” e “Aquele em que Ross descobre”.

Na segunda, “Aquele com o Vídeo de Formatura”, “Aquele em que Ninguém Está Pronto”, “Aquele da Manhã Seguinte” e “Aquele dos Embriões”. Para encerrar o Especial, “Aquele do Chandler na Caixa”; “Aquele do Casamento do Ross parte 1”; “Aquele em que Todos Descobrem” e “Aquele em que Ross Fica Doidão”.