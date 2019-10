BGS 2019: Confira dicas do que fazer no primeiro dia aberto ao público

Os gigantes no palco

Nesta quinta-feira (10), primeiro dia aberto ao público, o palco BGS Talks abre às 13h com um convidado inusitado: Howard Warshaw, criador do jogo ET para Atari – considerado um dos piores games da história! O dia ainda tem uma sessão de perguntas e respostas com Charles Martinet, o dublador de Mario.

Charles Martinet, dublador de Mario / Brasil Game Show/Sand Filmes

Mundo de Fortnite

A Epic Games trouxe uma estrutura enorme de seu maior sucesso, Fortnite. No centro do estande está o famoso ônibus voador do jogo, em réplica gigantesca e o ponto de foto mais atrativo de toda a BGS. Para os aventureiros, é possível se aventurar em uma lhama mecânica.

Fortnite na BGS 2019 / Luccas Balacci/Metro

Voar como o Homem de Ferro

No estande da PlayStation estão disponíveis dezenas de estações com os principais lançamentos do ano e algumas novidades que estão para chegar, como Call of Duty: Modern Warfare e Marvel’s Avengers. Falando nos Vingadores, a empresa ainda conta com espaço de teste do Iron Man VR, experiência em realidade virtual do Homem de Ferro, que sairá apenas em fevereiro do ano que vem.

Iron Man VR na BGS 2019 / Luccas Balacci/Metro

Tem Pokémon? Mais ou menos

O estande da Nintendo traz seis jogos exclusivos do Switch e diversos pontos de foto – inclusive um do Pokémon Sword & Shield em que a foto é impressa na hora. Só faltou trazer o jogo para teste, como foi feito na E3, em Los Angeles, em junho.

Luigi vs. Fantasmas

O exclusivo que a Nintendo traz ao seu espaço é Luigi’s Mansion 3, que sai no dia 31 de outubro. Na demo, o jogador tem 15 minutos para enfrentar fantasmas com seu aspirador e tentar vencer um cavaleiro veloz e debochado em uma grande arena. Poucos conseguiram chegar até o fim (e eu não fui um deles) – clique aqui para saber mais.

Luccas Balacci/Metro

Queria Death Stranding? Nós também

Ao contrário do que havia sido anunciado, o Death Stranding não está disponível para testes no estande da PlayStation. O jogo era um dos mais aguardados pelo público, que agora terá que esperar até o dia 8 de novembro, data de lançamento. No lugar, a empresa traz 20 minutos de cenas exclusivas em uma sala fechada, com imagens de gameplay e detalhes do enredo.

Death Stranding / Divulgação

Segunda baixa

Outro jogo esperado que acabou não dando as caras foi Need for Speed Heat, que também havia sido anunciado no estande da WB Games. O local ainda conta com um espaço especial para o ótimo Mortal Kombat 11, além do último jogo da franquia Plants vs. Zombies.