Band é finalista no prêmio Promax Latin America 2019

Foram divulgados os finalistas do Promax Latin America 2019, uma das mais importantes premiações de Channel Branding, e o Núcleo de Arte e Criação do Grupo Bandeirantes (NACBR) concorre em duas categorias.

Em Sport Promotion, o promo para o torneio de Roland Garros, exibido pelo Bandsports, foi selecionado e está competindo com canais como Disney, ESPN e Globo. Já na categoria On-Air Promotion for Brand Application, o promo para o Arte 1 Play também está entre os finalistas, juntamente com Disney, CNN e Futura.

A lista completa de finalistas do Promax Latin America 2019 pode ser conferida no site da premiação. Os vencedores serão anunciados no próximo dia 14 de novembro.