Verdades Secretas: 2ª temporada da novela é confirmada para 2021

Uma boa notícia para os noveleiros: Verdades Secretas ganhará uma segunda temporada! A informação foi confirmada nesta quarta-feira (9) pela jornalista Patrícia Kogut, colunista do jornal O Globo.

Segundo Kogut, a continuação da novela das onze estreará na TV Globo em 2021. Parte do elenco original já foi confirmado, como os atores Reynaldo Gianecchini, Camila Queiroz e Marieta Severo, mas novos rostos de todo o Brasil também estão no radar.

Verdades Secretas 2 contará com uma parceria entre o escritor Walcyr Carrasco e a diretora Amora Mautner, que estão colhendo os frutos do sucesso com a atual novela das nove, "A Dona do Pedaço".

A primeira temporada foi ao ar em 2015, com direção de Mauro Mendonça Filho, e conta a história de Carolina (Drica Moraes) e a filha, Arlete (Camila), que se mudaram do interior para São Paulo. A jovem tem o sonho de ser modelo e conhece o booker Visky (Rainer Cadete), que se encanta por ela e a convida para o elenco da agência de Fanny (Marieta Severo). É a partir de então que a narrativa deslancha, trazendo à tela um jogo de amor, problemas financeiros, prostituição de luxo e um final trágico.