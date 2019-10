Em lugar menor, Muse e Kaiser Chiefs fazem show único em São Paulo

A temporada de shows em São Paulo segue quente e a apresentação desta noite é da banda Muse, às 21h, no Ginásio do Ibirapuera.

O trio britânico retorna ao país na turnê do álbum ‘Simulation Theory’, com seu estilo retrô-futurista oitentista. Músicas de seus sucessos desde a década de 1990, como “Starlight” ou “Madness” devem estar no setlist. A abertura fica com o Kaiser Chiefs, marcado para às 19h45.

Antes marcado para o Allianz Parque, com capacidade para cerca de 55 mil pessoas, o show mudou para o Ginásio, com capacidade máxima de 10 mil visitantes.

Serviço

No Ginásio Ibirapuera.

Rua Manuel da Nóbrega, 1.361.

Quarta (9), a partir das 19h45.

De R$ 260 a R$ 620.