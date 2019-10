MasterChef - A Revanche: 'O cozinheiro de 2019 não está mais acuado', diz Aristeu

Estreia nesta terça-feira, 15, uma nova edição do talent show culinário mais disputado do mundo. O MasterChef – A Revanche contará com a presença de 20 ex-cozinheiros amadores que concorreram anteriormente o título de MasterChef Brasil. Dentre eles, o participante da quinta temporada Aristeu Guimarães.

"Foi uma experiência muito boa participar do MasterChef. Desde então, muita coisa mudou na minha vida, principalmente o jeito que administro ela. Eu trabalho com comida, mas não abandonei completamente a minha profissão. Estou conciliando os dois", revelou o servidor público em entrevista ao Portal da Band.

"Atualmente eu faço eventos, assinto cardápios e estou organizando uma pós-graduação na minha cidade [Imperatriz, no Maranhão] em Gastronomia. Pretendemos também abrir o curso lá. Também tenho uma empresa de consultoria gastronômica para auxiliar restaurantes e empresas que fornecem alimentos a melhorarem suas vendas, seu desempenho e o marketing", completou.

Aristeu garantiu ainda que não é mais aquela pessoa que entrou no MasterChef Brasil. "Aquele cozinheiro de 2019 não está mais acuado, ele não é mais medroso. Agora eu sei o que estou fazendo, sei aonde eu estou e quero mostrar para as minhas filhas que o pai dela é um cara corajoso, esperto e inteligente. Não aquele rapaz que ficou na quinta temporada, mas esse pai delas de 2019", finalizou.

O MasterChef – A Revanche é um formato da Endemol Shine Group, produzido pela Endemol Shine Brasil em uma co-produção com a Band e o Discovery Home & Health. O programa vai ao ar todas às terças-feiras, às 22h45, na tela da Band (com transmissão simultânea no aplicativo da emissora para dispositivos móveis). A atração também vai ao ar às sextas-feiras, às 20h30, no Discovery Home & Health.