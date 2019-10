MasterChef - A Revanche: 'Continuo com a mesma determinação', diz Ana Luiza

Estreia nesta terça-feira, 15, uma nova edição do talent show culinário mais disputado do mundo. O MasterChef – A Revanche contará com a presença de 20 ex-cozinheiros amadores que concorreram anteriormente o título de MasterChef Brasil. Dentre eles, a participante da quarta temporada Ana Luiza Teixeira.

"Minha vida mudou completamente depois do programa, virou de ponta-cabeça, graças a Deus. Eu sempre digo que os meus objetivos foram alcançados, porque eu desde que eu saí por aquela porta do estúdio, eu só trabalho com cozinha. É a minha única fonte de renda atualmente, através de eventos e encomendas", revelou a ex-estudante de Zootecnia em entrevista ao Portal da Band.

"Como pessoa, eu acho que eu fiquei bem mais forte. O programa me preparou muito no quesito 'pressão'. É bom até mesmo para os eventos que eu faço. Se não fosse o MasterChef, eu não sei se eu iria conseguir trabalhar com eventos, pegar encomendas grandes, porque a correria na vida real e a mesma que enfrentamos aqui dentro", continuou.

Segundo Ana Luiza, sua estratégia para sobreviver até o final desta temporada será ter controle emocional. "Andei me preparando para estar aqui novamente, mas a gente nunca sabe como vai ser. Eu continuo com a mesma determinação de antes, com a mesma vontade de estar aqui e ganhar. Era algo que eu já tinha na minha edição e continuo tendo dentro de mim", finalizou.

O MasterChef – A Revanche é um formato da Endemol Shine Group, produzido pela Endemol Shine Brasil em uma co-produção com a Band e o Discovery Home & Health. O programa vai ao ar todas às terças-feiras, às 22h45, na tela da Band (com transmissão simultânea no aplicativo da emissora para dispositivos móveis). A atração também vai ao ar às sextas-feiras, às 20h30, no Discovery Home & Health.