MasterChef - A Revanche: ‘Agora estou bem mais mansa’, revela Bianca

Estreia nesta terça-feira, 15, uma nova edição do talent show culinário mais disputado do mundo. O MasterChef – A Revanche contará com a presença de 20 ex-cozinheiros amadores que concorreram anteriormente o título de MasterChef Brasil. Dentre eles, a participante da primeira temporada Bianca Bertolaccini.

"Eu participei cinco anos atrás e cai de cabeça na gastronomia. Aprendi muito, ralei muito e entendi porque a cozinha é uma profissão tão séria. Agora eu estou bem mais mansa, bem mais tranquila. O tanto que eu apanhei na cozinha me deixou bem mais boazinha, mas sou super agradecida por tudo que eu passei", disse em entrevista ao Portal da Band.

No currículo de Bianca estão nomes de peso como os chefs de cozinha Bel Coelho, Massimo Bottura, Thiago Castanho, Felipe Bronze e Carole Crema. Apesar da vasta experiência, ela chega ciente de que tudo pode mudar dentro da cozinha do MasterChef. "Eu estou com medo, mas vai com medo mesmo, entendeu? É um talent show difícil e, como eu já passei uma vez, sei que vão ter algumas pegadinhas", afirmou.

"Então, é sempre bom não ficar muito confortável, é sempre bom não ficar com medo e se preparar. Vou ficar inquietada, sempre com medo de tomar cutucada. Na cozinha tem disso mesmo. Você não pode estacionar em um ambiente seguro", completou.

Eliminada precocemente na primeira temporada, Bianca não teme a falta de torcida ou apoio popular. "Todo mundo é figurinha carimbada, por isso eu acho que tem público para todo mundo Eu sou desse jeitão que eu sou, sincera. Quem quiser gostar de mim, tudo bem, mas eu sei que tem uma turminha que torce por mim e eu sou super agradecida a eles", finalizou.

O MasterChef – A Revanche é um formato da Endemol Shine Group, produzido pela Endemol Shine Brasil em uma co-produção com a Band e o Discovery Home & Health. O programa vai ao ar todas às terças-feiras, às 22h45, na tela da Band (com transmissão simultânea no aplicativo da emissora para dispositivos móveis). A atração também vai ao ar às sextas-feiras, às 20h30, no Discovery Home & Health.