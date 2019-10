Jennifer Aniston diz que voltou à TV porque o cinema só tem filmes da Marvel

Depois de Rachel, Jennifer Aniston só voltou à TV para participações especiais. O hiato termina agora, 15 anos após o fim de "Friends". A atriz é a estrela de "The Morning Show" ao lado de Reese Witherspoon e Steve Carell. O novo título é produção da Apple TV.

Segundo ela, os grandes papéis no cinema ficaram mais raros de um tempo para cá. "Quando eu vejo o que está disponível para mim, as oportunidades estão diminuindo. Só há grandes filmes da Marvel, ou outras coisas para as quais eles nunca pensam em mim", disse ela em entrevista à revista Variety.

E, aparentemente, o desinteresse é mútuo. "Para falar a verdade, não estou interessada em viver em uma tela verde", ironizou a atriz em referência aos efeitos especiais dos filmes de ação.

A qualidade dos programas para a telinha também é um grande atrativo. "Nos últimos anos, quando as plataformas de streaming estavam explodindo com conteúdo de qualidade, eu comecei a pensar: 'Essa série aqui é melhor do que o filme que eu acabei de fazer"", contou.

Friends 25 anos

Em meio à comemorações dos 25 anos de "Friends", o que não falta é especulação – e o desejo dos fãs – na produção de uma continuação para a história de Rachel, Ross, Monica, Chandler, Phoebe e Joey. Mas há alguns empecilhos que não passam pela vontade do elenco. Segundo Aniston, os colegas Courteney Cox, Lisa Kudrow, Matt LeBlanc, Matthew Perry e David Schwimmer aceitariam gravar um filme de "Friends".

"Nossos produtores não queriam. Não é que não tivesse demanda, porque os nossos fãs já pediram tanto", constatou. "Nós nunca sentamos juntos em uma sala e falamos sobre isso", confessou ainda. "Mas não há dúvidas que adoraríamos fazer algo juntos de novo. Teria sido divertido. Poderíamos ter pensado em algo só para alguns episódios especiais. Mas que seja. Talvez seja melhor desse jeito", contou.