Grey's Anatomy: Meredith irá tirar ex-colegas do sério como nunca na 16ª temporada

“Reunited”, o terceiro episódio da 16ª temporada de “Grey's Anatomy” vai ao ar esta semana nos Estados Unidos e promete colocar Meredith (Ellen Pompeo) em uma situação bastante delicada, na qual irá provocar a ira de alguém no Grey Sloan Memorial Hospital.

Este texto contém spoilers!

Como vimos nos últimos episódios, a protagonista está fazendo um trabalho socialmente útil e pagando sua dívida com a justiça. No entanto, mesmo com a licença médica ameaçada, Meredith irá continuar quebrando as regras para fazer o que acredita ser o certo.

Promo do episódio 16×03 “Reunited” de #GreysAnatomy, que vai ao ar nesta quinta-feira! pic.twitter.com/OrIWPGeZ5c — Greys Anatomy Brasil (@GreysABrasil) October 7, 2019

No próximo episódio, ela receberá a ajuda de Jo (Camilla Luddington) para entrar nas salas de operações do hospital por videoconferência, o que irá provocar a ira de Miranda Bailey (Chandra Wilson).

Sim, a Meredith que luta contra o sistema de saúde dos Estados Unidos não irá parar! Só que agora ela não está colocando apenas sua carreira em risco, se não que também a imagem de todo o hospital e seus ex-colegas.

Prepara-se para a treta!