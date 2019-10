Downton Abbey já tem um segundo filme em vista, diz jornal

O longa-metragem que dá continuidade à história da série britânica "Downton Abbey" nem estreou no Brasil, mas já há uma sequência em andamento!

Segundo o tabloide inglês The Sun, o grande sucesso do primeiro filme, em cartaz no exterior há quase um mês, foi determinante para que os estúdios encomendassem uma nova história ao criador Julian Fellowes.

Foram arrecadados US$ 134 milhões em todos os países em que o filme já estreou, dos quais US$ 73 milhões apenas nos Estados Unidos.

A saga da família Crawley, que começou a ser contada a partir de 1912, foi exibida entre 2010 e 2015.

Michelle Dockery, que interpreta Lady Mary, já vinha dando entrevistas otimistas a respeito de uma sobrevida ainda maior da trama. "Nós amamos fazer. Quando acabou havia aquele sentimento de 'Ah, a gente poderia fazer isso de novo e seria maravilhoso se nós nos juntássemos".

A estreia no Brasil é em 21 de novembro.