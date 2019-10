Chico Buarque comemora recusa de Bolsonaro em assinar prêmio: 'para mim é um segundo Camões'

A coluna do jornalista Ancelmo Gois no jornal O Globo divulgou a reação do cantor Chico Buarque ao receber a notícia de que Jair Bolsonaro não pretendia assinar o diploma que lhe entrega o Prêmio Camões em 2020.

Em entrevista na terça-feira (8), o presidente do Brasil ironizou e disse que "até dezembro de 2026" assinaria a concessão do prêmio. A cerimônia do Camões está marcada para 2020.

Segundo Gois, Buarque brincou: "A não assinatura do Bolsonaro no diploma é para mim um segundo Prêmio Camões".

Chico faz oposição declarada ao político desde sua atuação como deputado pelo Rio de Janeiro. O músico agora recebe o Prêmio Camões, enorme honraria literária da língua portuguesa, por sua atuação também como compositor.