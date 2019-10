BGS 2019: Testamos 'Luigi's Mansion 3'; veja primeiras impressões

A Nintendo traz no seu estande da BGS 2019 o exclusivo "Luigi's Mansion 3", que sairá para o Switch no dia 31 de outubro. O Metro Jornal testou a demo de 15 minutos e traz as primeiras impressões do próximo lançamento da gigante japonesa.

Em um primeiro momento, um cão fantasma nos ajuda a entender os controles do jogo, baseado principalmente no uso do aspirador de fantasmas carregado pelo assustado protagonista. Depois uma cinemática apresenta o desafio: atravessar um pedaço de um castelo até chegar em uma arena onde o chefão aguarda.

No caminho, o jogo exige o combate com fantasmas – inicialmente difícil para quem não está acostumado com o gameplay. Os inimigos correm para diversas direções e é preciso ficar atento para mover o joystick na direção correta.

As salas possuem missões secundárias e salas secretas, com moedas e espadas colecionáveis. Fora dos 15 minutos, o jogo mostra que terá muito o que fazer além da simples caçada de fantasmas.

Jogador testa Luigi"s Mansion 3 no estande da Nintendo na BGS 2019 / Luccas Balacci/Metro

Outro recurso que brilha na demo é Gooigi, uma versão gosmenta do herói que assume o controle e atravessa obstáculos impossíveis ao protagonista. A prévia não deu exemplos de seu uso em combate, mas mostra que o recurso será um grande aliado na resolução de quebra-cabeças.

Ao chegar na arena, o jogador é recebido por um cavaleiro que desafia Luigi para a luta final, onde deve usar tudo o que aprendeu no caminho. O inimigo, montado em um cavalo, é veloz e difícil de ser derrotado e, segundo a assessoria da Nintendo, foram poucos os que conseguiram vencê-lo antes da tela ficar preta e a mensagem "Obrigado por jogar!" aparecer – eu sendo um deles.

A prova rápida de "Luigi's Mansion 3" mostra um jogo repleto de conteúdo e, ao contrário do último lançamento ("The Legend of Zelda: Link's Awakening"), não teve problemas de performance aparente, nem queda de quadros por segundo. No dia de imprensa da BGS 2019, o título, separado dos demais no estande, já apresentava grande fila, que deve ser ainda maior nos próximos dias do evento. Portanto, se programe!

Veja o trailer de "Luigi's Mansion 3":