BGS 2019 começa nesta quarta; veja os destaques da feira de videogames

Preparem seus controles para a Brasil Game Show! A feira começa nesta quarta-feira (9) no Expo Center Norte, na Vila Guilherme, zona norte de São Paulo, e vai até o domingo (13). O Metro Jornal separou os principais jogos inéditos para serem testados, além dos convidados especiais do evento e de outras atividades podem ser feitas no local. Confira o guia!

Jogos inéditos

Os principais estandes da BGS 2019 trazem jogos em primeira mão para o público. Veja os títulos:

Death Stranding (PlayStation)

Assinado por Hideo Kojima, jogo traz o ator Norman Reedus (“The Walking Dead”) animado, que precisa atravessar os Estados Unidos em um cenário pós-apocalíptico enquanto enfrenta ameaças sobrenaturais.

Minecraft Dungeons (Xbox)

Uma das maiores franquias da história dos videogames ganha novo capítulo em “Dungeons”, com jogabilidade que lembra RPGs de ação como “Diablo III”.

Marvel's Avengers (PlayStation)

Após o grande sucesso nos cinemas, os Vingadores invadem o PS4, em jogo publicado pela Square Enix. Título só será lançado em maio de 2020.

Luigi's Mansion 3 (Nintendo)

O irmão de Mario retoma os holofotes no terceiro jogo de sua franquia fantasmagórica. Dessa vez, ele precisa resgatar seus amigos em um grande hotel mal-assombrado.

Need for Speed Heat (WB Games)

A cidade de Palm City, versão fictícia de Miami, nos Estados Unidos, será a sede das corridas de rua (nem sempre legais) do jogo, com 127 carros de 33 diferentes marcas.

Os convidados

A feira é uma oportunidade de conhecer grandes nomes da indústria dos videogames, de produtores à vozes icônicas de franquias:

Trio de GTA V

Os atores Steven Ogg, Shawn “Solo” e Ned Luke, responsáveis pelo trio de GTA V compartilham experiências no palco BGS Talks na sexta (16h) e sábado (14h), além de sessões de autógrafos. O jogo fez seis anos e já vendeu 110 milhões de cópias (e subindo!).

It’s me, Mario!

O dublador do Mario, Charles Martinet, volta à feira pelo segundo ano seguido após uma recepção calorosa do público brasileiro. Ele participa de quase todos os dias da feira, em palestras ou no palco de “meet and greet”. Woo-hoo!

Orquestra ao vivo

O compositor Shota Nakama traz ao palco do BGS Esports na sexta e sábado seu projeto Video Game Orchestra, com redenções de músicas clássicas de games.

Outros nomes

Grandes diretores como Hidetaka Miyazaki (“Dark Souls”), Ed Boon (“Mortal Kombat”) e John Romero (“Doom”) também estarão no evento para conhecer fãs de suas criações.

PC Gaming

Quem tem o computador como plataforma favorita para jogar estará feito na BGS 2019, com estandes de grandes empresas como Razer, Logitech e Hyper X. Muitas promovem ações relacionadas à e-Sports, com a presença de times e partidas de diferentes jogos.

Prontos para a competição

Na BGS Esports, uma arena com telão e arquibancada para o público irá receber competições de jogos como Counter-Strike, Crossfire e Mortal Kombat 11.

Vista seu personagem favorito

Alguns dos convidados do evento estarão presentes em competições de melhor cosplay. O público pode participar fantasiado ou ajudando a escolher a melhor encarnação de um personagem nesta edição.

Para comprar e para comer

Não faltam opções para quem quiser levar uma lembrança do evento para casa, como roupas, acessórios, brinquedos e, claro, jogos. Por ser um evento de se passar o dia inteiro, a BGS também tem uma praça de alimentação com diversos tipos de culinária.

Como chegar na BGS 2019?

O Expo Center Norte fica na rua José Bernardo Pinto, 333, na Vila Guilherme, zona norte de São Paulo. Para quem vai de transporte público, uma opção é ir até o terminal Tietê e, na rua Marechal Olido Denys, pegar uma van gratuita que fará a ida e a volta do evento entre 10h e 22h.

Ainda tem ingressos para a BGS 2019?

Os ingressos custam R$ 130 para um dia de evento (sábado está esgotado), ou R$ 800 para os cinco – incluindo o de imprensa. Eles estão a venda no site brasilgameshow.com.br.

Mapa da BGS 2019