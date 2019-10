'Bacurau' será exibido gratuitamente em 14 cinemas de São Paulo nesta quarta

Mais uma chance para apoiar o cinema nacional e assistir um dos maiores filmes do ano: "Bacurau" será exibido gratuitamente na noite desta quarta-feira (9)! A obra dirigida por Kleber Mendonça Filho e Juliano Dornelles estará nas telas de 14 salas de cinema na cidade de São Paulo.

Todas as sessões estão marcadas para as 19h. A recomendação é a de que os interessados cheguem com antecedência aos locais de exibição para garantir seu ingresso, já que a distribuição será realizada por ordem de chegada, a partir das 18h. Cada pessoa pode retirar até dois ingressos e não é permitido reservar lugares.

A iniciativa é realizada pelo Circuito Spcine, rede de salas de cinema da Prefeitura de São Paulo. É possível acessar a lista completa de salas por meio do site do projeto.

