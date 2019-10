Tom Holland raspa a cabeça e divide fãs entre piadas e elogios

Tom Holland, o intérprete do Homem-Aranha, quebrou a internet na segunda-feira (07) com uma mudança no visual. O ator apareceu em um vídeo com a cabeça raspada.

Leia mais:

Robert Downey Jr. se manifesta sobre crítica de Scorsese aos filmes da Marvel

Em tom de protesto, Elza Soares apresenta novo disco no Balaclava Fest

O corte de cabelo será usado pelo mais recente Peter Parker dos cinemas em "Cherry", longa-metragem que tem nada menos que a direção dos irmãos Anthony e Joe Russo. Eles são responsáveis por "Vingadores: Guerra Infinita" e "Vingadores: Ultimato".

A história de "Cherry" será baseada nos fatos reais vividos por Nico Walker, veterano de guerra que começou a roubar bancos.

Veja algumas reações ao novo visual de Holland:

tom holland careca é um ator multiuso pic.twitter.com/I5KaglGrKe — smilinguido (@peterwspidey) October 8, 2019

Tom Holland: o último mestre do ar pic.twitter.com/7Dw5Q6WVVH — triz (@draxlerspider) October 8, 2019

Jaz aqui o cabelo do Tom Holland.

1996-Cherry pic.twitter.com/irQCZ5s9x2 — Marvelverso (@Marvelverso) October 8, 2019

agora que eu vi que o tom holland tá parecendo com o gru de meu malvado favorito kkkkkkkkkkkkkkk gru // tom holland pic.twitter.com/lGKl7JUmvz — ezra (@thorcicolo) October 8, 2019

Pessoas: —Tom Holland ficou horrível careca o cabelo dele era lindo antes ele ta muito feio Eu: pic.twitter.com/F4roTYHxkd — 𐋀 ➶ ⎈ SASA ✵⍟ ⎊ (@Samys_Holland) October 8, 2019

na minha cabeça o tom holland careca parece o chris evans careca

tom holland// chris evans pic.twitter.com/7lhRdnsTL9 — helô 🕸️ (@peterstrangex) October 8, 2019