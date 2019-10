Pesadelo na Cozinha: Erick Jacquin tenta salvar restaurante indiano

Nesta terça-feira, 8, às 22h45, a Band exibe o último episódio da segunda temporada de Pesadelo na Cozinha. O chef Erick Jacquin vai tentar salvar o Bawarchi, um restaurante de culinária tradicional indiana localizado na Vila Mariana, em São Paulo.

O proprietário Ajay ajuda muito seus funcionários, mas acaba tendo problemas em ser visto como o chefe do lugar. Jacquin vai investigar de perto os problemas do restaurante. Para ajudar a equipe a fazer um bom trabalho, ele vai ter que conhecer uma nova cultura, além de enfrentar uma barreira linguística.

O reality show Pesadelo na Cozinha é uma coprodução da Band com o Discovery Home & Health. O programa vai ao ar todas as terças-feiras, às 22h45, na tela da Band e às sextas-feiras, às 20h35, no Discovery Home & Health.

Aos domingos, às 22h, a Band exibe também o +Pesadelo na Cozinha. A atração reapresenta o episódio levado ao ar na terça-feira e traz ainda conteúdos extras para os telespectadores.