'Mona Lisa', de Leonardo da Vinci, retorna a sua ala de origem no Louvre

Após dois meses de obras na Sala dos Estados, a “Mona Lisa”, de Leonardo da Vinci, retornou aos seu habitat natural no Louvre, em Paris, na França.

O local passou por mudanças para receber de modo mais eficiente a quantidade de visitantes, portanto a obra ficou em outro setor desde julho deste ano. Agora ela está protegida por novo vidro, além de melhor iluminação.

A pintura do artista italiano é uma das mais conhecidas do mundo e é vista por milhares de pessoas anualmente no Louvre. A Sala dos Estados também expõe o quadro "As Bodas de Caná", de Paolo Veronese.