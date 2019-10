Ludmilla e Anitta se desentendem por causa de 'Onda Diferente', diz colunista

Anitta e Ludmilla voltaram a se desentender, diz o jornalista Leo Dias. Segundo o colunista do UOL, as cantoras cariocas romperam "definitivamente" por causa da música "Onda Diferente", gravada pelas duas e com participação de Snoop Dogg, lançada em abril.

Ludmilla compôs sozinha a música e a apresentou a Anitta, que sugeriu o feat com algum artista internacional. Snoop topou e exigiu 50% dos direitos autorais, coisa que Lud concordou. A surpresa veio durante o Rock in Rio, onde ambas se apresentaram no último fim de semana e Ivete Sangalo cantou "Onda Diferente".

A cantora de "Cheguei" descobriu que a colega havia registrado a música depois de ter agradecido a baiana sem mencionar Anitta. Os fãs da Poderosa questionaram o porquê de ela não ter citado a amiga.

Ludmilla teria procurado Anitta pelo WhatsApp, e exigido, aos berros, que o nome da colega fosse retirado da composição, o que já foi feito. Hoje, apenas Ludmilla e Snoop Dogg dividem a autoria.

Segundo a coluna de Leo Dias, Ludmilla ficou inconformada por ter sido chamada de ingrata e mentirosa pelos fãs da ex-amiga, que mandaram prints de tela para provar que Anitta também era compositora de "Onda Diferente". Anitta afirma que tem documentada a negociação entre a editora e a gravadora que permitiu que ela fosse incluída como compositora.

Anitta se explicou nas redes sociais: "O motivo pelo qual eu apareço lá como parte criadora da música foi por ter feito parte da produção e estruturamento. Busquei os feats (Papatinho e Snoop Dogg), ajudei o Papato a produzir", disse em um texto breve.