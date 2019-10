Lançamento de El Camino reúne elenco de Breaking Bad; veja fotos

"Breaking Bad" teve um fim bem amarradinho seis anos atrás. Mas o universo imaginado por Vince Gilligan retoma o legado da série com o lançamento do longa-metragem "El Camino", produzido especialmente para a Netflix. A premiere, realizada na segunda-feira (7), reuniu grande parte do elenco original, prestigiando o protagonista Aaron Paul, que interpreta Jesse Pinkman.

Charley Gallay/Getty Images for Netflix

Quase todo mundo esteve lá: Bryan Cranston, o Mr. White; além de Dean Norris (Hank), Krysten Ritter (Jane) e Giancarlo Esposito (Gus Frigg) entre eles. Faltaram apenas Bob Odenkirk (Saul Goodman) e Anna Gunn (Skyler White).

Veja abaixo as fotos e relembre a série:

















"El Camino" estreia na Netflix na próxima sexta-feira, 11 de outubro.