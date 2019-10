Canal disponibiliza novo Coringa completo em site pornô

A pirataria digital encontrou, nos sites pornográficos, um novo meio de sobrevivência.

Em endereços como o XVideos e o PornHub, canais especializados na distribuição ilegal de filmes disponibilizam longa-metragens e até seriados completos, gratuitamente, passando despercebidos pelos filtros impostos a sites convencionais como o YouTube, o DailyMotion ou Vimeo.

LEIA MAIS:

Mostra Internacional de Cinema neste mês terá 300 filmes inéditos

Em tom de protesto, Elza Soares apresenta novo disco no Balaclava Fest

A mais nova produção sobre o Coringa, célebre rival de Batman, não escapou deste esquema. O canal Piratefilms publicou, dentro do site XVideos, um arquivo completo com imagem em 4k do novo filme – que ainda está em cartaz em cinemas pelo mundo. O filme estava sob o título "Coringa (2019) gostoso e completo).

Reprodução/Twitter

O longa estrelado por Joaquin Phoenix, até a noite de segunda-feira (7), já havia sido visto por 9,6 mil pessoas no XVideos.

O primeiro vídeo com o filme completo foi tirado do ar pela moderação do site nesta terça-feira (8). No entanto, outros canais já subiram Coringa novamente. No Twitter, outros usuários comentam: "Nova forma de usar o xvideos: ver o filme do coringa".

Coringa estreou na última quinta-feira (3), e já lidera em bilheteria no Brasil. Confira o trailer: