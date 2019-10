MasterChef - A Revanche: ‘Eles já sabem como funciona', diz Jacquin

Estreia na terça-feira, 15, uma nova edição do talent show culinário mais disputado do mundo. O MasterChef – A Revanche contará com a presença de 20 ex-cozinheiros amadores que concorreram anteriormente o título de MasterChef Brasil.

"Os participantes estão mais acostumados. Eles já sabem como funciona o MasterChef, mas acho que o programa vai surpreender muita gente. Será uma temporada muito tensa", garantiu o jurado Erick Jacquin em entrevista ao Portal da Band.

"Acho que a prova mais desafiadora será a do croque-en-bouche [sobremesa francesa de massa folhada de choux, empilhada em um cone e amarrada com fios de caramelo; tradicionalmente servida em festas de casamento, batismos e primeira comunhões]", completou.

O MasterChef – A Revanche é um formato da Endemol Shine Group, produzido pela Endemol Shine Brasil em uma co-produção com a Band e o Discovery Home & Health. O programa vai ao ar todas às terças-feiras, às 22h45, na tela da Band (com transmissão simultânea no aplicativo da emissora para dispositivos móveis). A atração também vai ao ar às sextas-feiras, às 20h30, no Discovery Home & Health.